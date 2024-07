Sanremo: presentata la giunta, tante conferme dopo le indiscrezioni, Fellegara sarà il vicesindaco (Foto)

Ufficializzata la giunta che Sanremo avrà per i prossimi cinque anni. La presentazione si è svolta nella Sala degli specchi di Palazzo Bellevue sono stati presentati tutti i componenti. Quasi nessuna sorpresa rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi, a cominciare dalla nomina a vicesindaco di Fulvio Fellegara: il candidato alle elezioni del Pd ricoprirà anche il ruolo di assessore all'ambito sociale (ex politiche sociali), ai servizi demografici e ai cimiteri.

Sempre scontata la nomina di Alessandro Sindoni, il 're' delle preferenze, che ha ottenuto l'assessorato al turismo, alle manifestazioni e allo sport. mentre l'assessorato ai lavori pubblici, urbanistica, viabilità e arredo urbano è stato affidato a Massimo Donzella. Giuseppe Sbezzo Malfei è stato invece nominato assessore alle finanze, partecipate e personale.

Per gli ultimi tre posti, da affidare secondo regolamento a donne, sono state scelte come assessori Lucia Artusi (attività produttive, demanio e fondi europei), Ester Moscato (ambiente, verde e floricoltura, incluso il Mercato dei fiori) ed Enza Dedali (cultura, orchestra sinfonica, centri storici, frazioni e patrimonio).

Il neo sindaco Alesssandro Mager ha scelto di tenere per sè le deleghe per Polizia municipale, grandi opere, rapporti Rai, protezione civile e servizi legali. "Un giorno molto importante - ha detto Mager - tutte le persone che ho nominato sono di mia totale fiducia. C'è poi una questione di competenza: già in campagna elettorale ho detto che avrei scelto persone qualificate. Ho rispettato il risultato elettorale, anche per rispettare le volontà degi elettori. Tutti gli assessori dovranno essere al servizio dei cittadini e a breve indicherò i consiglieri comunali che coadiuveranno gli assessori".

Interpellato a riguardo, il primo cittadino ha poi fatto sapere che la presidenza del consiglio comunale sarà affidata ad Alessandro il Grande, l'unico rappresentante di Sanremo al centro: "Sanremo al centro è stata una componente importante - ha dichiarato il sindaco - ha comunque ricevuto una nomina importante. Alla fine abbiamo dovuto fare delle scelte, per rispecchiare il voto degli elettori".