Bordighera, torna il “Cinema in Giardino”: 4 serate a luglio sotto le stelle

Torna a Bordighera, dopo il successo delle scorse edizioni, “Cinema in Giardino”: 4 serate nel mese di luglio, per vivere la magia del grande schermo sotto le stelle dei giardini Lowe.

Ogni appuntamento, a ingresso libero, propone un genere diverso per venire incontro ai gusti cinematografici di tutti. La commedia romantica (“Ticket to paradise”, 19 luglio) e la pellicola vincitrice del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2022 (“Le otto montagne”, 5 luglio) si alternano a un titolo dedicato alle famiglie (“Il ritorno di Mary Poppins”, 13 luglio) e a un film d’animazione scelto i più piccoli (“Troppo cattivi”, 27 luglio), in un programma coinvolgente pensato per riscoprire e ritrovare la settima arte.

Il programma di “Cinema in Giardino”





Venerdì 5 luglio, h. 21.20

Le otto montagne

Pietro e Bruno, amici d'infanzia e ora uomini, cercano di cancellare le impronte dei loro padri. Attraverso le difficoltà della vita, i due finiscono sempre per ritornare a casa, sulle montagne.

Sabato 13 luglio, h. 21.20

Il ritorno di Mary Poppins

Michael, padre di tre bambini, e sua sorella Jane ricevono una bella sorpresa quando Mary Poppins, l'amata bambinaia della loro infanzia, arriva per salvare la famiglia Banks dai suoi problemi.

Venerdì 19 luglio, h. 21.20

Ticket to paradise

Una coppia divorziata mette da parte le proprie divergenze e si reca a Bali per evitare che la figlia commetta il loro stesso errore, risalente a 25 anni fa: sposarsi.

Sabato 27 luglio, h. 21.20

Troppo cattivi

Dopo una vita passata a compiere rapine, una banda di criminali affronta la truffa più difficile: diventare cittadini modello per vincere il Premio del Buon Samaritano e rubare il Delfino d'oro.

Come in occasione degli altri appuntamenti del calendario “Un Mare di Eventi”, nel corso di ogni serata di “Cinema in Giardino” sarà presente il food truck per un piacevole momento di ristoro sotto gli ulivi dei Giardini Lowe.