Ventimiglia: romeno arrestato su un pullman dalla Guardia di Finanza con la 'droga del combattente' (Foto e Video)

La Guardia di Finanza di Imperia, nell’ambito dei controlli di ‘retro valico’, ha arrestato al casello autostradale di Ventimiglia un romeno su disposizione della Procura della Repubblica di Imperia.

L’uomo trasportava, nascoste all’interno di una valigia, 178 pastiglie di tramadolo, sostanza che appartiene alla classe degli oppioidi e può essere venduta solo dietro prescrizione medica. Le pastiglie sono utilizzate in campo medico come antidolorifico ma, avendo effetti euforici, sta dilagando il loro uso come sostanza stupefacente, anche fra i terroristi dell’Isis, tanto da aver guadagnato l’appellativo di ‘droga del combattente’. Come altri oppiacei può portare a dipendenza fisica e psicologica.

Il consumo del farmaco, quale stupefacente a basso costo, è sensibilmente aumentato. Nel 2022 è stato inserito dal Ministero della Salute nella tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope. L’arresto è avvenuto il 7 giugno scorso, quando i finanzieri di Ventimiglia hanno fermato un autobus sulla tratta Parigi-Firenze e, controllando i bagagli con il cane antidroga Hura, hanno trovato in una valigia lo stupefacente.

Le pastiglie sono state sequestrate e il romeno arrestato per traffico internazionale di droga. Inoltre. Sono anche stati sequestrati due telefoni cellulari che saranno esaminati, per acquisire informazioni utili.