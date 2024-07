All’ospedale Saint Charles di Bordighera le "Giornate della Salute": il 6 e il 7 luglio focus sulla chirurgia dell'ernia

Sabato 6 e domenica 7 luglio, l'Ospedale Saint Charles di Bordighera ospiterà due giornate dedicate alla salute per la prevenzione e il trattamento delle patologie erniatiche e la chirurgia dell'ernia. Dalle 9:00 alle 18:00 sarà possibile effettuare una visita chirurgica gratuita per la diagnosi delle ernie, attraverso la prenotazione sul sistema on line messo a disposizione. L’iniziativa è promossa dall’Ospedale e dal gruppo GVM Care&Research, che da gennaio di quest’anno lo gestisce in concessione ed è dedicata a pazienti con sospette ernie inguinali e della parete addominale.

La visita permette di diagnosticare la patologia erniaria ottenendo una valutazione specialistica accurata. Dopo la visita, i pazienti ritenuti idonei saranno inseriti nella lista di attesa e, in tempi brevi, circa un mese, eseguiranno il pre-ricovero e successivamente l'intervento chirurgico. L'equipe di chirurgia generale del Saint Charles, diretta dal Dott. Marco V. Marino, svolgerà le visite presso l'ambulatorio chirurgico situato al secondo piano del padiglione ambulatoriale.

“L'ernia si manifesta come il passaggio o la fuoriuscita di contenuti addominali attraverso un difetto della parete addominale, causata da difetti congeniti, sforzi intensi o attività che aumentano la pressione intra-addominale, come la stipsi ostinata”- spiega il Dott. Marino -“si tratta di una patologia molto comune, con un'incidenza del 5% sulla popolazione, ma colpisce prevalentemente gli uomini con un rapporto di 8 a 1 e, in alcuni casi, può manifestarsi bilateralmente. Una corretta attività fisica ed una attenzione agli sforzi prolungati possono essere utili nell’evitare l’insorgenza dell’ernia o evitarne un suo peggioramento”.

I sintomi più comuni includono la comparsa di una tumefazione elastica o dolore nella regione inguinale, bruciore o fastidio esteso ai testicoli o alla porzione mediale della gamba, e difficoltà nella deambulazione. La diagnosi si basa su un esame obiettivo attento e su un'ecografia di cute e tessuti molli mediante sonda ecografica lineare; in caso di un significativo peggioramento della qualità della vita, si raccomanda l'intervento chirurgico.

L’intervento consiste nel ridurre l'ernia nella cavità addominale e nella riparazione del canale inguinale con una rete protesica. Le tecniche chirurgiche disponibili includono l'approccio open e la laparoscopia, che prevedono rispettivamente una piccola incisione o tre mini-incisioni e vengono eseguite in anestesia spinale o locale con sedazione del paziente che, in regime di day-surgery, nella serata può rientrare alla propria abitazione.

Il recupero post-operatorio richiede un periodo di riposo di dieci giorni e una limitazione degli sforzi fisici per almeno un mese, ad esempio evitando di sollevare oggetti pesanti o compiere lunghe pedalate in bicicletta. Fino al 10% circa delle ernie possono essere recidive per cui, per il successo dell’intervento, si raccomanda di seguire, in maniera costante, corrette norme comportamentali.

Per partecipare all'open day è necessario prenotarsi al seguente link: https://www.gvmnet.it/landing-pages/giornate-della-salute-bordighera

Nicola Bergantino, Direttore Operativo dell’Ospedale Saint Charles, ricorda inoltre che sono in programma altre attività di sensibilizzazione della popolazione finalizzate a promuovere la prevenzione e il trattamento tempestivo delle patologie comuni come l'ernia.

A questo proposito ha aggiunto che: “Abbiamo in programma anche un altro importante appuntamento il 13 luglio, il prof. Nicola Ursino, noto ortopedico specialista nel trattamento delle patologie dell’artrosi dell’anca e del ginocchio, visiterà presso il nostro Ospedale. Coloro che intendono prenotare una visita con quesito diagnostico artrosi dell’anca e del ginocchio, potranno farlo direttamente tramite CUPARegionale specificando di voler un appuntamento il giorno 13 luglio presso Ospedale Saint Charles”.

Si ricorda che presso Ospedale Saint Charles sono attivi i reparti di chirurgia generale, ortopedia, day surgery, recupero e riabilitazione funzionale, cure intermedie medicina. Sono operative 3 sale operatorie e 5 posti per la terapia intensiva di cui 1 di isolamento e 6 per l'Osservazione Breve Intensiva, un moderno ed attrezzato servizio di dialisi. La nuova diagnostica per immagini è dotata di tecnologie all’avanguardia: risonanza magnetica di ultima generazione a 1,5 Tesla, tac, radiologia tradizionale, mammografo, ecografo, refertati anche in telemedicina dall’equipe radiologica multispecialistica. Sono stati attivati ambulatoriali in varie specialità fra cui: la cardiologia, la chirurgia vascolare, la dermatologia, l’ematologia, la nefrologia e l’ambulatorio per la cura dell’ipertensione. Nelle prossime settimane aprirà anche la Piattaforma Ambulatoriale con la presenza di camere operatorie ambulatoriali di tipo 2 e il Servizio di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva.