Vallecrosia: collaborazione tra comune e accademia belle arti per ravvivare il centro storico (Foto e video)

Una serie di dipinti a tema musicale per ravvivare gli sportelli del gas, nel centro storico di Vallecrosia. E’ questo il progetto del Comune in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Sanremo.

Con il progetto è stata raffigurata l'arte e la musica, in quanto tema molto sentito nel comune Vallecrosino, anche grazie alla vicinanza con Sanremo, la città del Festival, senza dimenticare il ‘Museo della Canzone’ fondato da Erio Tripodi negli anni ’80 e la rassegna musicale ‘Primavera in Musica’, arrivata alla 18a edizione.

“Abbiamo trovato delle risorse – ha detto l’assessore Patrizia Biancheri - circa 3.000 euro, e l’accademia ci ha aiutato per far diventare più colorato il percorso del centro storico, anche per quello con la fondazione Erio Tripodi, sempre sulla musica. Quando troveremo nuovi fondi proseguiremo sul progetto. Stiamo lavorando alla riqualificazione dell'intero centro storico anche con altre idee”.

Elena Frontero, docente di decorazione all'Accademia di Belle Arti di Sanremo è entusiasta del progetto e di come è stato portato avanti: “Quando mi è arrivata la proposta strettamente legata alla decorazione pittorica che il Comune intendeva realizzare in sostituzione degli sportelli del gas, ho immediatamente realizzato che ciò rappresentasse una sorta di palestra didattica per i miei studenti, che avrebbero avuto la possibilità di toccare con mano alcune tecniche basilari inserite nel mio corso, nonché la possibilità di dar sfoggio alla propria fantasia, realizzando un manufatto a mano”.

Il passo iniziale è stato il sopralluogo di Elena Frontero con la collega di architettura Sofia Tonegutti, che ha guidato i ragazzi per tutte le valutazioni del caso, scatti fotografici e alcune bozze eseguite direttamente sul posto.

“Nel secondo semestre – prosegue Elena Frontero - preso in carico il corso di tecnologie della decorazione seguito dagli studenti di architettura del primo anno, abbiamo iniziato a elaborare proposte attraverso tavole cartacee miratamente al tema che Valeria Cannizzaro, consigliere del Comune, ci ha introdotto. Le fasi di progettazione si sono susseguite tra ricerche aggiustamenti rifacimenti eccetera fino a quando, soddisfatti della parte cartacea abbiamo iniziato la preparazione dei supporti con un aggrappante idoneo a fissarsi sulla bachelite e a tenere incorporato il colore acrilico. La scelta dei materiali è stata determinata dall'installazione all'esterno che ogni contatore del gas prevede. Con i ragazzi poi attraverso dialoghi di confronto e alcune dimostrazioni tecniche ci siamo avventurati nella pittura vera e propria. La fase iniziale come sempre si è rivelata la più complessa in quanto gli studenti non avendo nessuna esperienza in campo pittorico, si sentivano spaesati e insicuri”.

“L'adesione a questo progetto – termina - è stata la migliore occasione per mettere gli studenti a confronto con la realtà costituendo, il Comune di Vallecrosia, un vero e proprio committente e il supporto decorativo uno spazio di esercitazione mirata, una sorta di scuola guida della decorazione. Non sono mancati momenti di tensione e incidenti di percorso che siamo riusciti prontamente a far arginare rispettando altresì i tempi di consegna e mettendo in atto valori come la pazienza e la solidarietà poiché in alcuni casi gli sportelli sono stati eseguiti a più mani”.