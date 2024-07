Ospedaletti: il Soroptimist ha donato un'aiuola al Comune nel ricordo della Dottoressa Carla Gatti

Sabato scorso, in ricordo della Dottoressa Carla Gatti ved. Patrone, socia co-fondatrice del club di Sanremo nel 1972 e prima oncologa dell'Ospedale matuziano, il Soroptimist ha donato al comune di Ospedaletti una aiuola di piante psammofile posta lungo la Ciclovia Tirrenica di Ospedaletti realizzata grazie alla collaborazione del CREA (Centro Ricerca Orticoltura e Florovivaismo di Sanremo).

L'evento si è svolto in presenza delle autorità comunali (il Sindaco Daniele Cimiotti e l'ex Vicesindaco Anna Bregliano), dei familiari e amici della Dottoressa Gatti, della Dottoressa Elena Lanteri Cravet Presidente di AIDM Sanremo (Associazione Italiana Donne Medico, la cui sezione matuziana fu fondata nel 1996 proprio dalla Dottoressa Gatti) insieme con alcune socie donne medico locali, della Dottoressa Barbara Ruffoni direttrice del CREA insieme con i suoi collaboratori Dr Marco Savona e Dr Carlo Mascarello.

L'inaugurazione dell'aiuola è stata accolta con entusiasmo per la messa a dimora di piante pioniere ed endemiche, quali sono le psammofile, che saranno successivamente piantate in altri spazi della pista ciclabile. Un pannello commemorativo porta il titolo ‘Piante daMare’ ed elenca le diverse piante selezionate opportunamente con fotografia e didascalia esplicativa per ognuna di esse.

La presidente del Soroptimist Club di Sanremo, Dott.ssa Michela Alborno, ha illustrato l'importanza della salvaguardia dell'ambiente e della creazione di spazi verdi urbani ecocompatibili, nel rispetto del paesaggio e ha ringraziato il Sindaco Cimiotti e le autorità di Ospedaletti per l'opportunità di aver consentito di portare a termine un progetto istituito, a livello nazionale, dal Soroptimist Club d'Italia ‘Un bosco insieme’ volto a promuovere la nascita o la rinascita e la cura di un'area verde. La socia Soroptimista prof.ssa Stefania Manelli ha ricordato la Dott.ssa Gatti, donna dall'indiscussa umanità, dal temperamento forte, combattivo e al tempo stesso gentile e generoso, che ha lasciato tangibili segni della sua professionalità e delle sue qualità morali.