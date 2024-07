La crisi RT arriva in consiglio regionale, Ioculano: “L’avviso per affidare il servizio estivo è l’antipasto dell’ingresso dei privati?”

Tra la proroga del servizio di trasporto pubblico locale fino al 30 giugno 2025 e la manifestazione di interesse per un servizio aggiuntivo nei mesi estivi, insieme al concordato preventivo depositato in Tribunale e alla predisposizione di un piano industriale di risanamento, Riviera Trasporti è tornata al centro dell'attenzione locale e non solo.



In particolare ha attirato l’attenzione dei lavoratori e della politica ponentina l’avviso pubblicato il 16 giugno dal Comune di Imperia per l’affidamento di un servizio aggiuntivo nei mesi estivi con cinque mezzi aggiuntivi per una spesa di 120 mila euro.

“Non sarà un antipasto dell’ingresso dei privati in RT?”. Questo il quesito portato all’attenzione del consiglio regionale da parte di Enrico Ioculano (PD - Articolo Uno) nell’interrogazione rivolta all’assessore regionale ai Trasporti, Augusto Sartori.

“Abbiamo chiesto ai diretti interessati, all’amministrazione provinciale e al Comune di Imperia - ha risposto l’assessore Sartori - la procedura si è conclusa con una sola offerta, quella di RT. Pertanto il servizio sarà affidato alla medesima società”.



Per Ioculano, però, “va presa una posizione politica” per decidere “se si vuole salvare RT e se si vuole salvaguardare un’azienda con tanti lavoratori che da anni stanno facendo sacrifici per poter continuare a lavorare”.

“Serve una decisione politica per decidere se investire o se guardare da altre parti - ha aggiunto Ioculano - se il Comune di Imperia inizia a fare manifestazioni di interesse per dare servizi ad altri soggetti, la cosa mi preoccupa. Siccome in questa sede abbiamo detto spesso che bisogna mantenere il trasporto locale pubblico e il fatto che il Comune capoluogo faccia questa cosa mi preoccupa. Fa bene sperare, però, che sia RT a prendersi carico del servizio”.