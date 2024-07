Sanremo: il dottor Corsa va in pensione, gli affettuosi saluti di una sua collaboratrice

"Oggi il Dottor Domenico Corsa, bravissimo Anestesista e Rianimatore dell'Ospedale civile di Sanremo, conclude il suo prezioso servizio in questo Ospedale con la festa di pensionamento".



"La sottoscritta Maddalena Rossi per molti anni ho lavorato in Pronto Soccorso e ho potuto apprezzare la sua competenza, unitamente alla sua disponibilità e alla sua calma, quando veniva chiamato per la gestione delle emergenze mediche. Colgo l'occasione per ringraziare il Dottor Corsa per la sua collaborazione, che spesso è risultata determinante per l'esito favorevole di casi clinici complessi, anche in soggetti nel pieno della loro giovinezza. Spero che il Dottor Corsa possa ancora rientrare in servizio per offrire ai giovani Colleghi del Dipartimento d'emergenza il suo prezioso insegnamento fondato sulla sua esperienza e sulle sue non comuni capacità professionali.



Maddalena Rossi"