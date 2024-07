Sigfrido Ranucci ad Ospedaletti, un successo la presentazione del libro La Scelta

Un vero e proprio successo. La stagione estiva ad Ospedaletti non poteva che iniziare nel migliore dei modi. Dopo il taglio ideologico del nastro con i festeggiamenti del patrono San Giovanni, la città delle rose apre ufficialmente il calendario delle manifestazioni estive con Sigfrido Ranucci, ospite all'auditorium per presentare il suo nuovo libro: La scelta.

"Quella di ieri (domenica 30 giugno, ndr) è stata sicuramente una bella serata, che è andata oltre le aspettative", spiega il vicesindaco Giacomo De Vai. "Vedere l'auditorium completamente pieno è stato davvero emozionante. Fortunatamente siamo riusciti a far entrare tutti, anche coloro che non avevano prenotato". L'evento rientra nel calendario delle manifestazioni estive, che quest'anno vede diversi big pronti ad intrattenere i cittadini di Ospedaletti, come Vinicio Marchioni, Serena Bortone e Veronica Pivetti.

Domenica il prossimo appuntamento con AperiAcciuga con Musica, a cura dell'associazione U Descu Spiaretè.