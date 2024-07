Sanremo, gli studenti del 'Cassini' in trasferta a Lignano Sabbiadoro per YounG7 (foto)

Si è conclusa venerdì l'ultima giornata del YounG7 2024 a Lignano Sabbiadoro, che ha visto due studenti del Liceo Cassini di Sanremo salire sul Palco dell'Arena Alpe Adria con la squadra vincitrice nella cerimonia di chiusura dell'evento. Le giornate di incontro e i laboratori che in esse sono stati realizzati hanno costituito per i giovani una vera e propria simulazione dei negoziati tra i governi e i leader dei G7, su tre temi di grande rilevanza come l’uso della intelligenza artificiale a scuola, sul valore della pace e sulla centralità delle materie STEM.

Ogni team di studenti, infatti, ha proposto ai governi idee innovative e proposte e in tale contesto il gruppo con i cassiniani ha avuto così la possibilità di illustrare, di fronte alla platea e alla presenza del Ministro Valditara, il suo progetto sul tema della IA, dal titolo "dIAlogos”. Si tratta di una app che tramite l’“intelligenza” artificiale consente agli studenti che fanno una esposizione orale, per esempio rivolta anche a interlocutori virtuali, come personaggi storici ,scienziati o artisti, di ricevere un feedback e un’autovalutazione della loro esposizione orale attraverso l’App che, per mezzo di un riconoscimento facciale, esprime giudizi e dà consigli in base alla mimica facciale, al modo di esprimersi e alla coerenza del ragionamento esposto dagli studenti.

L'esperienza del YounG7, quindi, ha permesso alle giovani menti di formarsi una opinione, ideare un progetto, riflettere, confrontarsi ed infine relazionare in una sintesi chiara ed efficace la validità delle propria proposta, in un alternarsi di momenti di svago e di socializzazione.

Ne è risultato un quadro di giovani intelligenti, curiosi, brillanti e capaci di cogliere nell'immediato le occasioni che, gradualmente, si presentavano, in perfetta linea con ciò che il Liceo G. D. Cassini si augura diventino i suoi giovani.

"Un grazie particolare va quindi a Ester Magrotti, Fabiano de Filpo, Alessandro Mazzoletti e Cleope Giromini, augurando loro e a tutti ragazzi del nostro Liceo di poter vivere ancora esperienze come questa".