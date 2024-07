Sanremo, giovedì al via la 18esima edizione di “Cinema sotto le stelle”

Inizia giovedì 4 luglio (ore 21.15) in piazza San Costanzo, sul retro della omonima chiesa, il “Cinema sotto le stelle”, diciottesima edizione della rassegna cinematografica (gratuita e all’aperto) organizzata da Associazione Pigna Mon Amour e CMC/Nidodiragno Produzioni.

Il film di apertura della rassegna, quest'anno dedicata all'universo della donna, sotto le insegne di “Cinema, pianeta femminile”, è “She said” del 2022 diretto da Maria Schrader, in Italia uscito con il titolo “Anche io”.

La pellicola ricostruisce l'inchiesta condotta da due giornaliste del New York Times sul produttore cinematografico Harvey Weinstein. Un lavoro che ha portato non solo a galla lo scandalo degli abusi perpetrati dallo stesso Weinstein, ma che ha anche rotto il silenzio sul tema delicato delle violenze sessuali a Hollywood, lanciando in tutto il mondo il movimento #Metoo.

Come corollario e prologo della intera rassegna, giovedì 4 luglio, verrà proiettata sul grande schermo l'esibizione del produttore musicale Stefano Fumagalli dal titolo “L'Amo(re) e la (Vio)Lenza”, ideata per TEDxLecco. La performance affronta il tema della violenza sulle donne e vuole essere un tributo alle vite perdute e un appello per il cambiamento, un elogio alla musica e all'arte come forma di cura, testimonianza e cambiamento sociale.

Il “Cinema sotto le stelle” è sostenuto dal contributo economico del Comune di Sanremo – Assessorato al Turismo, Sport e Manifestazioni (di concerto con l'Assessorato alla Cultura) ed è inserito nel calendario delle manifestazioni estive 2024 della Città dei Fiori.

Successivo film in programma, giovedì 11 luglio, sarà “Diana – La storia segreta di Lady D” (2013), regia Oliver Hirschbiegel.

Tutte le proiezioni sono alle ore 21.15 (o qualche minuto in più, aspettando l'imbrunire) e a ingresso gratuito per il pubblico.