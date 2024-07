Al via oggi 1 luglio Bordighera Sun&Fun: tante le iniziative in programma all'insegna del benessere

Al via oggi 1 luglio Bordighera Sun&Fun, il programma di animazione che tutti i giorni d’estate, fino al 1 settembre, coinvolgerà residenti e turisti in tante attività nel segno di fitness, benessere, musica e ballo. Ogni settimana 18 appuntamenti gratuiti per grandi e piccoli, da vivere all’aria aperta sulla Rotonda di Sant’Ampelio e al Chiosco della Musica sul Lungomare Argentina.

Il programma di Bordighera Sun&Fun.

Lunedì

8.00 Stretching

8.50 Pilates

18.00 Yogaflexfitness

8.00 8.50 18.00 Martedì

8.50 Pilates&Flex

18.00 Circuito funzionale

18.30 Camminata consapevole

8.50 18.00 18.30 Mercoledì

8.50 Pump your booty

17.30 Laboratorio musicale bimbi

21.00 Balli caraibici

8.50 17.30 21.00 Giovedì

8.00 Stretching

8.50 Pilates&Flex

8.00 8.50 Venerdì

8.50 Pilates

18.00 Pilates barre

21.00 Baby dance

8.50 18.00 21.00

8.30 Total body

9.10 Pilates

8.30 9.10

8.30 Risveglio muscolare

19.00 Bio stretching

Tutte le attività si svolgeranno presso la Rotonda di Sant'Ampelio ad eccezione di: