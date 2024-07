Sanremo: insulti a sfondo razziale da un dehors all'altro in piazza Bresca, uomo portato via dai Carabinieri (Foto)

Insulta pesantemente, anche a sfondo razziale, alcuni avventori di colore che erano seduti nel dehor di fronte. I gestori dei due locali chiamano le forze dell’ordine e l’uomo viene portato via.

E’ accaduto questa sera in piazza Bresca, quando un uomo che era seduto in un dehors, ha cominciato ad insultare i clienti di quello di fronte. Sono partiti epiteti di cattivo gusto, tra cui anche ‘negri di m…’.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato e i Carabinieri. Questi ultimi hanno caricato, non senza difficoltà, l’uomo sulla vettura di servizio per portarlo in caserma. Ora verrà ascoltato e probabilmente denunciato.