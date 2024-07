Sanremo: famiglia di origine marocchina aveva occupato abusivamente una casa popolare, stamane l'intervento della Polizia

Avevano occupato abusivamente una casa ‘popolare’ di proprietà dell’Arte di Imperia e, nella tarda mattinata di oggi, sono stati sgomberati dagli agenti del Commissariato.

E’ accaduto stamattina, in un condominio di via Galileo Galilei 369 nella città dei fiori. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, sembra una famiglia di nazionalità marocchina, giovedì scorso sia riuscita a manomettere la serratura dell’appartamento e ad insediarsi all’interno.

I condomini, vista la situazione, hanno avvertito la Polizia che, questa mattina, è intervenuta portando via un uomo, una donna e una bambina che erano all’interno. Sembra che giovedì, insieme a loro c’era anche un altro uomo ma, stamani non era in casa. Il condominio, di proprietà dell'Arte, è al 70% formato da alloggi 'popolari' e al 30% privati.

Ora gli agenti dovranno capire cosa sia effettivamente successo. Ascolteranno i componenti della famiglia e, successivamente, verificheranno se i componenti sono regolari sul territorio. Se fosse così servirà trovar loro una sistemazione che, seppur momentanea, non dovrà ovviamente essere abusiva.