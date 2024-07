Ventimiglia: “Basta sporcizia e degrado!” La voce del comitato di Latte che chiede pulizia e decoro

I residenti e i turisti, oltre agli esercenti delle diverse attività commerciali della frazione ventimigliese di Latte, da tempo chiedono maggiore cura, pulizia e sfalci regolari anche nelle vicine località.

“Da diverso tempo – evidenziano i firmatari - la raccolta dei rifiuti con il nuovo sistema, sta creando problemi e disagi alla popolazione. Alcuni servizi sono stati ridotti, sono insufficienti o sono mancanti: spazzamento, regolare svuotamento dei bidoni, lavaggio dei contenitori, sfalci. Nella zona centrale presso la rotonda di corso Nizza, così come nell’unico parcheggio in via Antonio Orengo o nella via che porta alla spiaggia, ci sono ovunque rifiuti a terra e i marciapiedi, ove presenti, sono sporchi e pieni di erbacce. Nei punti di raccolta, soprattutto verso il mare, ci sono spesso rifiuti a terra o ci sono ingombranti abbandonati per diversi giorni. Le persone non conferiscono correttamente è questo comporta un aumento del rifiuto definito secco o bidoni stracolmi di rifiuti che andrebbero conferiti diversamente. Nelle aree più all’interno o i punti di raccolta meno visibili, vengono costantemente abbandonati ingombranti che, appena rimossi, vengono immediatamente sostituiti da altri abbandoni e servono quindi maggiori controlli”.

Anche il piccolo parco per il gioco dei bambini attende da troppo tempo di essere riqualificato: “Ci sono difficoltà nel mantenerlo pulito e decoroso, sia per gli episodi di inciviltà, sia per un sistema di pulizia, raccolta e sfalcio insufficienti. La frazione di Latte non è molto distante dal centro, ha una posizione importante per l’economia della città, perché è il primo centro abitato arrivando dalla Francia. Ospita diverse attività commerciali e non, è meta di turismo non solo di prossimità, ed è da troppo tempo abbandonata in generale all’incuria e alla sporcizia”.

Le diverse criticità sono state fatte presente sia dai cittadini esasperati in diverse occasioni, sia dal Comitato di quartiere con segnalazioni dirette agli Organi preposti. Recentemente c’è stato un incontro tra alcuni rappresentanti del Comitato di Latte e l’Assessore all’ambiente e all’Igiene Pubblica Milena Raco, la quale ha spiegato le motivazioni di queste mancanze, si è resa disponibile ad affrontare le diverse criticità ma, ancora a fine giugno, i residenti attendono risposte fattive e concrete.

“Spazzatura ovunque, occorre programmare interventi di pulizia regolare – proseguono i residenti - ma, pur comprendendo le effettive difficoltà da affrontare su questa questione a Ventimiglia, ancora nessuna risposta. All’inefficienza del servizio si aggiunge l’inciviltà degli avventori: cestini pieni di immondizia e rifiuti sparsi ovunque, alcuni nascosti tra i giochi, cicche e bottiglie a terra, staccionate di protezione divelte, erba sui tracciati, panchine usate come bivacco, escrementi dove i bambini giocano. La piccolissima area ludica, chiusa e dotata di prato sintetico, è costantemente piena di immondizia. Il resto del minuscolo parco coperto da erbaccia secca, cartoni, vestiti e cartacce”.

“Un problema spesso denunciato – terminano - che necessita di essere affrontato magari prevedendo un servizio di raccolta, pulizia e spazzamento puntuale, ma soprattutto efficace, poi sfalci regolari e, perché no, qualche controllo. I bambini hanno diritto di giocare in luoghi puliti e decorosi, belli da vedere in un luogo sicuro e pulito”.