Gravi difficolta per le volanti, l'allarme del Silp: "Situazione drammatica per Sanremo e Ventimiglia"

"Il numero di agenti assegnati alla provincia di Imperia dal Ministero risulta assolutamente inadeguato a sopperire a carenze organiche strutturali che mostrano quotidianamente tutti i loro effetti devastanti", così in una nota la segreteria provinciale di Imperia del sindacato italiano lavoratori di Polizia della Cgil.

La Squadra Volante e gli Uffici del Controllo del Territorio, prosegue la sigla sindacale, in particolar modo, sono investiti da tutta una serie di problemi senza precedenti, che vede sovente la previsione di una sola pattuglia per turno che, sistematicamente, viene distolta per svolgere altre attività, lasciando la città senza controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Una situazione drammatica per la Questura ma anche per i due Commissariati di Sanremo e Ventimiglia, che debbono fare i conti con personale impiegato senza esperienza e lasciato a gestire le emergenze del caso, senza adeguato supporto, o con il supporto di Funzionari troppo giovani".

"La situazione non potrà fare altro che peggiorare nei prossimi tre anni, chiosa il sindacato di Polizia, a causa dei consistenti pensionamenti in provincia, con un trend che non lascia scampo ad un’attività su strada, ma anche di investigazione, che richiede anni di esperienza per poter assicurare le giuste competenze ed autonomia ad un Operatore di Polizia. La percezione di insicurezza cresce tra i cittadini e le risposte che ci aspettiamo come Sindacato, e che si aspetta la gente dalla nostra Amministrazione non sono certamente l’impiego di una sola volante sul territorio con due colleghi giovanissimi. La preoccupazione del Silp, conclude la nota della segreteria provinciale, si basa su questi presupposti rappresentati all’Amministrazione e la nostra solidarietà va a tutti i colleghi che, in simili condizioni, assicurano giorno e notte le attività istituzionali".