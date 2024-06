Sanremo: il PD imperiese interviene sul responso delle elezioni amministrative

“Consideriamo le reiterate osservazioni sulla vicenda di Sanremo e illazioni su possibili accordi con forze politiche opposte espresse a titolo puramente personale e non condivise dal PD imperiese”. Ad intervenire sul responso delle elezioni amministrative a Sanremo è il Circolo PD di Imperia che spiega: “Il nostro è un partito plurale dove ciascuno può esprimere liberamente le proprie idee ma la posizione la definiscono gli organi eletti e soprattutto la esprimono gli organi territorialmente competenti e non singoli aderenti. Noi lo faremo nei prossimi giorni seguendo le indicazioni dell'assemblea degli iscritti".



"Abbiamo rispettato e sostenuto la scelta di Fulvio Fellegara e del partito di Sanremo, scelta che si è dimostrata tra l'altro determinante e che ha impedito che il comune più popoloso della Provincia passasse alla destra. Abbiamo inoltre evidenziato il ruolo centrale che ha avuto il partito democratico sul territorio, sia con il convincente risultato alle europee sia con la vittoria in Comuni importanti come Camporosso".

"Il PD imperiese sottolinea infine l'importanza di collaborare con le realtà civiche per allargare i confini della coalizione, attraverso una battaglia coraggiosa e una proposta programmatica alternativa a quella che sta indebolendo il tessuto economico e sociale ligure e attaccando i diritti di cittadini, non ultimo quello alla salute”.