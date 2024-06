Sanremo elegge Mager e sceglie la continuità civico-progressista, intervista al segretario regionale del PD Davide Natale (Video)

Mentre il mondo civico continua a celebrare la vittoria di Alessandro Mager al ballottaggio, arrivano da Genova le parole del segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale.

Il PD, insieme all’elettorato vicino al candidato sindaco del centrosinistra, Fulvio Fellegara, ha giocato un ruolo cruciale nel sorprendente recupero di voti che ha permesso a Mager di annullare il divario del 10% accumulato al primo turno a favore del candidato di centrodestra, Gianni Rolando. Questo sostegno ha generato dibattito, ma ha alla fine portato alla vittoria dell'area civica e progressista.

L'alleanza non era scontata, considerando che appena un anno fa il PD era stato escluso dall'amministrazione Biancheri con le dimissioni degli assessori (inclusa la vice sindaco) e dei consiglieri del partito. È quindi necessario capire, attraverso il massimo rappresentante regionale del PD, cosa abbia spinto il partito a riavvicinarsi al civismo dal quale sembrava essersi allontanato.

“Nel nostro intento c'era la necessità di frenare il centrodestra - ha dichiarato Natale ai nostri microfoni - Rolando rappresenta Fratelli d’Italia e siamo in disaccordo con i loro valori. Abbiamo creduto in un progetto che incorporasse parte del programma di Fellegara e condividesse i nostri valori. Sono convinto che a Sanremo si possa fare bene, mentre le dichiarazioni del candidato sconfitto suggeriscono che con Rolando la città avrebbe vissuto un periodo difficile. È stato sprezzante nei confronti dei vincitori, dei cittadini che hanno votato e di coloro che hanno scelto di sostenere Mager al secondo turno”.

La stretta di mano tra Mager e Fellegara è stata fortemente influenzata dall'endorsement del sindaco di Imperia e presidente della Provincia, Claudio Scajola. Questa mossa, prevedibilmente, non è piaciuta al centrosinistra sanremese, richiedendo adeguamenti significativi in vista del ballottaggio.

L'intervista a Davide Natale, segretario regionale del PD

“Mi ha sorpreso positivamente quando Mager ha preso le distanze da Scajola e Toti, sottolineando di essere un candidato civico - ha aggiunto Natale - rappresenta la storia del nostro territorio. Abbiamo visto sindaci che incarnano un civismo molto radicato a Sanremo e che guardano sempre all'area progressista”.

Il risultato a favore dell'area civica e progressista può essere interpretato in varie chiavi, anche in vista delle elezioni regionali, sia anticipate che non.

“Questo risultato ha un impatto positivo - ha concluso Garibaldi - accentuato dalle reazioni agitate del centrodestra che riflettono un sistema in crisi. C'è una maggiore attenzione verso progetti e ideali che riguardano la tutela dell'ambiente, della sanità e della coesione comunitaria, piuttosto che divisioni”.