Nuovo libro Lions sulla storia di Sanremo: un percorso dal Paleolitico all’Età Moderna

L’ultima fatica del dott. Giacomo Mannisi “Archeologia a Sanremo”, è un libro che va ad arricchire quel patrimonio culturale di Sanremo, iniziata già da alcuni anni in collaborazione con il Lions Club Sanremo Host, sponsorizzando questa attività culturale con la pubblicazione di quattro volumi sulla storia cittadina: nel 2017 sotto la presidenza di Maurizio Cravaschino “Sanremo invisibile: evidenze architettoniche della città sotterranea” di Giacomo Mannisi e Anna Blangetti; nel 2018 sotto la presidenza di Emanuele Ghiringhelli “Porte e Portali della Pigna-Sanremo: per entrare nella storia della nostra città” di Giacomo Mannisi e Anna Blangetti; nel 2019 sotto la presidenza di Vincenzo Benza “Le Banche a Sanremo: Banchieri e Banche nella città di Sanremo” di Alberto Politi; nel 2020 sotto la presidenza di Roberto Pecchinino “Villa Matutiana: Sanremo al tempo dei Romani” di Giacomo Mannisi.

Con il quinto volume “Archeologia a Sanremo: dal Paleolitico all’età moderna” si conclude l’interessante viaggio alla scoperta di una Sanremo sconosciuta e misteriosa, ricca di tesori archeologici risalenti a 90.000 anni fa, dove l’uomo frequentava il nostro territorio, riparandosi in grotte o costruendo postazioni all’aperto per tendere agguati alle prede da cacciare. Una pubblicazione che ripercorre il periodo mesolitico, neolitico e prostorico. Dai Castellari alle ville romane, dalla necropoli romana in via Cappuccini, al Battistero di San Giovanni, la Chiesa di San Siro, le cisterne per la raccolta dell’acqua. alla Torre de la Ciapela all’antico Molo di levante…e tanta altra documentazione storica che permette di comporre un quadro più completo della storia della antica città di Sanremo.