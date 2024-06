Il Teatro della luna di Vallecrosia va in scena a Santo Stefano al Mare con la commedia "Il ladro"

“IL LADRO", farsa in due atti di Angelo Rojo Mirisciotti, sarà messa in scena dalla Compagnia Stabile di Vallecrosia Teatro della luna a Santo Stefano al mare, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. L'opera, che andrà in scena il 3 luglio in piazza Baden Powell, racconta la storia di un ladruncolo di appartamenti, sorpreso a rubare dal proprietario, che lo lega, ma non è capace di gestire al meglio la situazione. Ne seguirà una serie di eventi comici fino alla conclusione, imprevedibile e stravagante .