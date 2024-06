Sanremo: risultati elezioni, un cittadino fa 'le pulci' ai risultati ottenuti dal neo sindaco

Il lettore Armando Terramoccia ha voluto analizzare il voto delle ultime elezioni amministrative di Sanremo e, secondo i suoi calcoli, ne ha tratto alcune conseguenze

"Egregio Direttore,



a bocce ferme e risultati definitivi ottenuti, mi pregio far rilevare al nuovo Sindaco e a tutti i partecipanti 'vittoriosi' della sua elezione che la maggioranza degli aventi diritto non è andato a votare. Nessuno prende atto che il 56,52% dei cittadini di Sanremo si è astenuta (senza considerare Schede bianche e nulle ) e che il Sig. Mager con il suo 51,18% del 43,48% di chi ha votato rappresenta 'solo' il 22,25% dei cittadini/e iscritti nelle liste elettorali. Solo 2 su 10 hanno votato per Lui, mentre 8 su 10 (4 volte di più) hanno evitato di dargli il proprio consenso. Scrivo queste poche righe che spero siano pubblicate perché mi auguro che nel Suo incarico di Sindaco il Sig. Mager tenga conto e lavori al meglio per recuperare Parte di qell’80% che non lo ha voluto.



Cordiali saluti Armando Terramoccia".