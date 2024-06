Ieri al Golf, tradizionale cerimonia del passaggio di consegne al Rotary Club Sanremo

Si è svolta ieri sera, nella splendida cornice del Ristorante Tee & Shot presso il Golf Club degli ulivi, la tradizionale cerimonia di passaggio delle consegne del Rotary Club Sanremo cui hanno presenziato numerosi ospiti, soci, familiari e amici.

Il Presidente uscente Claudio Lacagnina ha passato il collare, ornato dai nomi di tutti i predecessori, a Ettore Guazzoni. Nel corso della serata sono state consegnate due Paul Harris, la massima onorificenza della Rotary Foundation, per i soci che si sono particolarmente distinti in attività di servizio e un riconoscimento “all’amicizia pura” per l’atteggiamento che un socio ha verso gli altri e che lo fa riconoscere come Amico di tutti.

Per Guazzoni si tratta del secondo mandato dopo l’anno 2019-2020 interrotto dall’emergenza COVID19.

Il presidente uscente Claudio Lacagnina evidenzia “È stato un anno intenso, abbiamo fatto ciò che si è ritenuto prioritario ed in sintonia con l’attuale momento storico. L’impegno profuso per le attività a sostegno della pace è stato costante e molto coinvolgente, ma altrettanto lo sono stati gli altri indirizzati a sostegno della comunità locale.

Grazie ai soci, alle istituzioni, ed alla interazione con altri Rotary Club si è cercato di dare ancor più incisività ai services.

Ora lascio il testimone, con la convinzione che il nuovo presidente darà continuità e progressione alle iniziative che saranno promosse dal nostro Rotary Club Sanremo”

Questi i propositi di Ettore Guazzoni: “Dopo aver improvvisamente interrotto il mio primo mandato a causa della pandemia, ho accolto con estremo piacere la nomina a Presidente per l’anno 2024-2025. Riprenderò certamente alcuni progetti che avevo proposto nell’anno della pandemia e purtroppo mai portati a termine.

Avrò una attenzione particolare per le attività sociali, per bambini, i giovani e la prevenzione medica. Questo con l’avvio di importanti progetti locali ed esteri affiancandomi ad altri Club, nello spirito del Rotary International. Sarà data continuità al tema della Pace e alla collaborazione con l’Istituto di Diritto Umanitario e con le scuole di Sanremo. Spero che per mio tramite il Rotary Club Sanremo continui, come lo è da più di 90 anni, nell’esser parte attiva in progetti di servizio al territorio e ovunque ci sia la necessità di un intervento”.