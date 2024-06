Sanremo: inaugurata al Miramare Palace Hotel mostra del pittore milanese Italo Corrado

Inaugurata al Miramare the Palace Hotel di Sanremo una mostra con quadri del pittore milanese Italo Corrado. Una cinquantina di opere posizionate nelle varie sale dell'albergo con sinfonie, animals. La rassegna (che potrà essere ammirata fino a tutto settembre) è titolata 'Rebirth Resurrection'. Molto particolare una installazione con gli apostoli, ognuno raffigurato con un fiore stilizzato.

"Il senso della mostra - spiega Corrado - è la rinascita, la Resurrezione, e il mistero. L'installazione dedicata a Leonardo da Vinci è una rivisitazione moderna del Cenacolo. Con i dodici apostoli, che rappresentano insieme un segno zodiacale, e Gesù".

Così il direttore del Miramare, Alessandro Materazzi: "L'arte è un aspetto cui teniamo. Già dal 2018, all'inaugurazione dell'albergo. Con Corrado abbiamo creato una perfetta armonia tra l'architettura di questo albergo e le sue creazioni".

Così la natura, nei giorni del solstizio, riprende vita, ebbra della divinità, si materializza in raccolti che ispirano fratellanza universale.

"La forza atavica che caratterizza anche quest'anno il fuoco solstiziale della rinascita - spiega la giornalista e operatrice culturale Simona Fontana - emerge dal percorso artistico di Italo Corrado. Un plauso alla divina luce che ci permette di comunicare con l'universo. Nelle creazioni di Corrado, lo slancio verso l'infinito si esalta nelle nuances tra cui il celeste che richiama il cielo e il mare, degradando verso tonalità più delicate o più decise, in cui l'oro brillante spesso domina la tela. La creatività di questo artista ricarica il fruitore con le sue cromie che vibrano all'unisono con il cosmo ed ispirano questa mostra".

Al Miramare è esposta anche la scultura Re Nasci di Elena Rede.

L’esposizione si avvale del partenariato con l’Associazione Culturale gli Amici delle Sempiterne presieduta dalla stessa Simona Fontana Contini che crede fermamente nella rinascita di ogni individuo (essendo nata nel periodo pandemico) e propone anche eventi Luxury in sintonia con i Grand Tour d'antan che collegavano il lago Maggiore, Lugano e Milano alla riviera, a Sanremo, a Montecarlo nei secoli trascorsi. Ogni anno le sale del magnifico palazzo Art Nouveau che è il Miramare The Palace ospitano un tributo all’arte contemporanea. Il General Manager Roberto Picena, con il Direttore Alessandro Materazzi, l’Administration Manager Valeria Montaldo e la Marketing Manager Laura Schiavo collaborano a questo prestigioso evento. Italo Corrado ha frequentato l’Accademia delle belle arti di Brera a Milano, è Vice Direttore del Festival dei Laghi Lombardi, ha esposto in sedi importanti tra cui la Fondazione Prada di Milano e Palazzo Verbania al confine italo-elvetico e a Lugano. Sue collezioni figurano a Dubai e in Cina.