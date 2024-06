Vallebona, il concerto della banda comunale apre il calendario delle manifestazioni estive (Foto)

"Concerti d'organo, cinema in piazza, la biennale 'Vallebon'-Art' in collaborazione con l'Accademia Balbo di Bordighera, Jazz in Valle organizzata da Umberto Germinale animeranno Vallebona in estate" - fa sapere l'assessore alle Manifestazioni Arianna Guglielmi - "Ci saranno serate gastronomiche dedicate ai ravioli cu pesigu, organizzate dalla pro loco del paese nel centro ricreativo Fabio Taggiasco e altro ancora! I nsomma, Vallebona, come sempre, sarà ricca di eventi di qualità e bellezza!".

Musica, cinema, cucina e arte animeranno Vallebona in estate. Il concerto della banda comunale aprirà il calendario delle manifestazioni estive. L'evento sarà oggi, il 28 giugno, alle 21 nel centro storico.

Domenica prossima, il 30 giugno, la giornata sarà, invece, dedicata all'acqua di fior d'arancio amaro, presidio slow food. Nel pomeriggio, nel cuore di Vallebona, cittadini e turisti potranno trovare show cooking, bugie in piazza, realizzate dalle donne del paese, ottimo vino, musica e mercatino di prodotti locali.

Il 7 luglio alle 18 la chiesa di San Lorenzo ospiterà un concerto d'organo. Il 9, il 16, il 23 e il 30 giugno alle 21.30 verrà organizzato il cinema in piazza sotto le stelle. Il 18, il 19 e il 20 luglio alle 21 in piazza dell'oratorio tornerà la rassegna 'Jazz in valle'. Il 13 e il 27 luglio dalle 20 al campo si potranno degustare i ravioi cu pesigu.

Il 4 agosto alle 18 nella chiesa di San Lorenzo tornerà il concerto d'organo. Il 3, il 9 e il 10 agosto le serate saranno animate dai tradizionali festini. Il 6 agosto alle 21.15 vi sarà la banda in piazza. Il 10 agosto alle 17 verrà celebrata la festa patronale di San Lorenzo con santa messa e processione. Il 29 agosto alle 21 vi sarà un'esibizione del coro nella chiesa di San Lorenzo. Dal 23 agosto all'1 settembre verrà proposto 'Vallebon'art-e'. Inoltre, per tutta l'estate vi sarà l'ape friends in fiore.