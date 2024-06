Sanremo: prima giornata da sindaco per Alessandro Mager, incontri formali con segretario, dirigenti e personale

Prima vera giornata da sindaco per Alessandro Mager, che ha trascorso tutto il suo tempo in Comune, quella che per almeno 5 anni sarà la sua seconda casa. Arrivo di prima mattina nel suo nuovo ufficio e al via il colloquio con il Segretario generale, Monica Di Marco, per prendere in esame le prime cose da fare.

Nessun colloquio con le liste che lo hanno sostenuto al primo turno e con quelle che lo hanno appoggiato al ballottaggio, ma solo momenti istituzionali. Dopo un lungo colloquio con il segretario, è stata la volta di quelli con i dirigenti e parte del personale. Momento sicuramente formale, nel quale il nuovo sindaco ha voluto prendere contatto con tutti quelli con cui avrà a che fare nel percorso del suo mandato. Unica 'distrazione' il sopralluogo al parco giochi del Sud Est, per verificare la situazione dopo la denuncia (QUI) di gestori e genitori attraverso il nostro giornale.

Oggi il Comune, dopo la cerimonia di ieri con il passaggio delle consegne tra Biancheri e Mager, era ancora deserto visto che l’attività amministrativa deve ancora iniziare. Personale tutto negli uffici e ufficio stampa ancora con la sola Mara Pardini, in attesa che il nuovo sindaco indichi anche il personale dello staff. Biancheri aveva due dipendenti del comune in segreteria e un portavoce personale.

La prima vera giornata da sindaco per Alessandro Mager è terminata con pochi incontri con alcuni eletti nella sua coalizione ma ci ha confermato che, nel fine settimana gli incontri saranno serrati. Non è escluso, infatti, che la nuova giunta sarà formata entro la fine della prossima. Quindi il designato presidente del Consiglio convocherà la prima assise, quasi certamente entro la metà di luglio. Da lì in poi inizierà l’attività della nuova amministrazione.

I 'rumors' sulla nuova Giunta non cambiano, in attesa delle consultazioni. Dovranno essere sette gli assessori scelti e, di questi, tre dovranno essere donne, per il rispetto della parità di genere. Sembra assodato il posto da vice Sindaco (e probabilmente l’assessorato ai servizi sociali) per Fulvio Fellegara. Il secondo assessore ‘fornito’ dalla sua coalizione potrebbe andare al Pd e le voci di corridoio portano a Lucia Artusi o Anna Russo.

Praticamente certo l’Assessorato di Alessandro Sindoni, primo assoluto nelle preferenze, che dovrebbe tornare ad occuparsi di turismo. Sempre nelle fila di ‘Anima’ un posto in Giunta dovrebbe andare ad Enza ‘Chicca’ Dedali’, che potrebbe occuparsi della cultura. Tra gli altri nomi che vengono messi sul tavolo c’è Massimo Donzella, che potrebbe tornare ai lavori pubblici e spunta quello di Giuseppe Di Meco, anche lui con un possibile incarico ‘tecnico’. La terza donna potrebbe uscire tra Ester Moscato (la quota rosa più votata in 'Anima) ed Adriana Cutellè (stessa situazione in 'Sanremo al Centro') Da non escludere anche l’inserimento di esponenti della passata Amministrazione come Giuseppe Faraldi o Mauro Menozzi o del ritorno di Giuseppe Sbezzo Malfei. La presidenza del Consiglio dovrebbe tornare nelle mani di Alessandro il Grande, che porterebbe così a tre mandati consecutivi la permanenza sullo scranno a fianco del sindaco.

La formazione del Consiglio Comunale è legata al numero di seggi, ma sarà sicuramente modificata dalla scelta degli assessori.

Per ‘Anima’ entrano nell’assise: Alessandro Sindoni, Ester Moscato, Enza Dedali, Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi, Mauro Menozzi e Antonio Cavallero; per ‘Sanremo al Centro’: Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea; per ‘Idea’: Davide Giovanni Bestagno, Massimo Donzella ed Alessandra Pavone; per ‘Forum’: Giuseppe Sbezzo Malfei e Luigi Marino. Con loro trovano posto (dopo l'accordo elettorale dei giorni scorsi) anche Fulvio Fellegara e Vittorio Toesca Caldora (Generazione Sanremo).

Come detto ci saranno molti inserimenti dei primi ‘non eletti’, che andrebbero a subentrare agli scelti per la Giunta. Tra questi, se Sindoni e Dedali entreranno nell’esecutivo, per ‘Anima’ saranno Luca Marvaldi ed Antonio Cavallero. Per ‘Idea’, con un eventuale assessorato a Donzella, entrerebbe Umberto ‘Titti’ Bellini. Con l’eventuale assessorato a Fellegara, in Consiglio guadagnerebbe un posto il PD, con Marco Cassini.

All'opposizione invece, dopo la riconta dei voti entra in assise Monica Rodà di ‘Sanremo Domani’ al posto di Patrizia Badino (Forza Italia) che, però, potrebbe ancora far parte del parlamentino se Gianni Rolando deciderà di non accettare il ruolo di consigliere. Gli altri sono: Marco Damiano (Sanremo Domani), Massimo Rossano (Andiamo!), Daniele Ventimiglia (Lega), Luca Lombardi e Antonino Consiglio (Fratelli d'Italia).