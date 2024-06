Santo Stefano al Mare, la Dottoressa Veronica Zaharia sarà il nuovo Medico di famiglia

“Ho il piacere di comunicare che la Dottoressa Veronica Zaharia inizierà, a partire dal 2 luglio, la sua attività di Medico di famiglia a Santo Stefano al Mare” - annuncia il Sindaco di Santo Stefano al Mare Marcello Pallini.

"Inizialmente sarà disponibile per due giorni alla settimana per alcune ore, prosegue il sindaco, in base ai bisogni dei pazienti. L'ambulatorio è stato adibito e messo a disposizione dal Comune in Piazza Scovazzi , trasformando la ex sede degli anziani. Lo stesso sarà trasferito in altri locali, non appena terminati i lavori alla ex stazione ferroviaria. Ringraziamo la dottoressa Zaharia, cosi come rivolgiamo un grande grazie alla direzione intera dell'Asl 1, al dott. Roberto Castagno e alla dottoressa Marina Gennaro, per la vicinanza e l’impegno profuso. Sarà possibile effettuare le prenotazioni delle visite presso gli uffici Asl1 o direttamente in farmacia. Questo servizio, atteso, sarà molto importante per il nostro paese in un momento di grave carenza di medici di base".