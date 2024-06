Santo Stefano al Mare, Pallini: ”Prosegue il nostro impegno. Molti punti del programma portati a termine, altri in fase di realizzazione”

“Mentre sono in corso i lavori nella ex stazione ferroviaria, che ospiterà la nuova sede comunale, la rigenerazione di Piazza Saffi e i parcheggi di via San Stevi, la nostra amministrazione continua l'attività deliberando, nel consiglio comunale del 24 giugno, alcune opere previste nel programma con cui ci siamo presentati ai cittadini e che andranno a definire ancora più compiutamente il nostro impegno di questi anni.” - afferma il Sindaco Marcello Pallini, che prosegue: “Infatti, uno dei punti all'ordine del giorno ha deliberato la convenzione con la Provincia di Imperia che fungerà da Stazione appaltante per la riapertura della Casa di Riposo Violante D'Albertis.

Un altro punto importante ha determinato l'impiego di un avanzo di amministrazione per circa 600.000 euro che prevedono alcuni punti quali :

1) Progetto Lavori di Rio Torre.

2)Altre opere di manutenzione straordinaria edificio ex stazione.

3) Lavori di messa in sicurezza per infiltrazioni edificio scuole elementari.

4) Manutenzione straordinaria campetto Ponte Romano.

5) Manutenzione straordinaria Campo sportivo e omologazione per categorie superiori in concerto con la FIGC.

6)Fari di illuminazione Torre Ennagonale e altra illuminazione. 7)Interventi per impianti fognar.

8)Manutenzione straordinaria passeggiata zona ovest del paese.

9) Manutenzione Strade comunali.

10) Completamento paecheggio zona san Stevi.

11)Collettamento acque piovane dietro al cimitero.

12) Ringhiera all'ingresso del cimitero che aiuterà di molto le persone più in difficoltà ad affrontare la stessa entrata.

"Questi interventi riguardano opere e lavori, altre azioni riguarderanno il sociale e attività varie, ma Ve ne daremo informazione in seguito, dice Pallini. Continuiamo nel Nostro impegno, sapendo che molte cose possono essere ancora fatte, che alcune si potrebbero fare anche in altri modi, ma che abbiamo scelto la strada dell'agire e del lavoro per il nostro paese che amiamo.”