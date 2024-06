Taggia presenta il suo calendario eventi di luglio, al via oltre 50 appuntamenti: "Più di uno al giorno per cittadini e turisti" (Foto e video)

La stagione estiva di Taggia è pronta ad entrare nel vivo. Il taglio del nastro avverrà ufficialmente il 2 luglio con il Circus Time - Circustellar in piazza Tiziano Chierotti e sarà il primo di una lunga lista di appuntamenti. Il calendario per il mese di luglio è stato presentato questa mattina in comune dall'assessore Barbara Dumarte e dai consiglieri Chiara Cerri e Giancarlo Ceresola.

spiega. A luglio infatti sarannogliin un solo mese per una spesa complessiva di. "prosegue. "

"Come ogni anno abbiamo appuntamenti fissi, in giovedì sera mercatini artistici creativi con le associazioni del territorio. Terza domenica il mercato dell'antiquariato e del piccolo collezionismo. Non mancherà la nostra fiera storica di Sant'Erasmo e fiera promozionale di Confartigianato", conclude Chiara Cerri.