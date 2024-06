Senese Lab: nuova apertura, nuova veste, stesso cuore!

Senese Lab riapre giovedì 27 giugno in via Roma, 183 a Sanremo, con un look rinnovato e un'offerta ampliata per accogliere al meglio la clientela. Il locale, pur sfoggiando un design moderno ed elegante e l'impronta di un innovativo laboratorio del gusto, mantiene la filosofia e la mission dell'ex focacceria Maggiorino: far sentire i clienti a casa e offrirgli un viaggio di gusto indimenticabile.

Piatti per tutti i gusti e tutte le tasche. Al Senese Lab potrete gustare pizze classiche e gourmet, pizze fritte, piatti della tradizione ligure, primi veloci e tanto altro, anche con servizio d'asporto tramite Deliveroo. I prezzi sono accessibili a tutti, con proposte di menù a partire da 5 euro.

Un'atmosfera accogliente e familiare. Il titolare, Giovanni Senese, desidera che Senese Lab sia un luogo dove sentirsi a proprio agio, proprio come a casa. Per questo motivo, per la riapertura, ha voluto creare un ambiente informale e accogliente, dove poter trascorrere un momento di piacere culinario in compagnia di amici, familiari o colleghi.

Un ritorno alle origini. Senese Lab rappresenta un ritorno alle origini per Giovanni, che ripropone i sapori semplici e genuini del suo primo locale, dalla semplice pizza alla rosticceria con la possibilità di consumare sul posto o a casa sullo stile dell'ex maggiorino!

Più di un locale, un'esperienza. Senese Lab non è solo un ristorante, ma un luogo dove vivere un'esperienza sensoriale a 360 gradi. Potrete scoprire nuovi sapori, conoscere la storia del locale e godervi un'atmosfera unica.

Il nuovo Senese Lab vi aspetta per farvi vivere un'esperienza di gusto indimenticabile.