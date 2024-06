Ospedaletti, pulita la scalinata che porta alla ciclabile, De Vai: "Ora è nuovamente fruibile"

La scalinata che porta alla pista ciclabile e alle spiagge di Ospedaletti è stata pulita. A confermarlo è il vicesindaco Giacomo De Vai, che spiega: “I lavori di pulizia erano già programmati e visti i tanti interventi e necessità non è possibile agire subito nell'immediato, per far fronte, contemporaneamente, ai tanti interventi necessari”. Nella giornata di ieri, lunedì 24 giugno, gli operatori ecologici della Tecnoservice sono quindi intervenuti per rendere la scalinata nuovamente accessibile.

“Nelle prossime settimane i volontari Vos provvederanno invece alla pulizia e potatura delle piante – conclude De Vai – Sabato mattina hanno pulito la scala di piazza caduti di Nassiriya, adesso sono pronti per questo nuovo step. In ogni caso ci tengo a sottolineare che la scala è nuovamente fruibile e pulita”.