Ventimiglia: Consiglio comunale giovedì sera, attesa per le comunicazioni del sindaco, si parlerà della Coop?

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 20 il Consiglio comunale di Ventimiglia, in seduta pubblica straordinaria.

All’ordine del giorno le comunicazioni del Sindaco, Flavio Di Muro. Sono attese anche in funzione della sentenza del Consiglio di Stato sulla pratica del supermercato Coop di via Tacito.

Successivamente toccherà al ‘Question time’ con mozioni, interpellanze ed interrogazioni. Dopo una serie di punti tecnici all’ordine del giorno, tra cui l’adozione piano finanziario per la Tari 2022/2025 e l’approvazione delle tariffe per il 2024, sarà approvata la convenzione per la gestione della scuola pubblica francese.