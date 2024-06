Ballottaggio a Sanremo: alle 15 terminano le operazioni di voto, scrutinio in diretta su Sanremo News

Siamo in dirittura d’arrivo, perché alle 15 si chiudono i seggi e, pochi istanti dopo inizierà la conta dei voti che porteranno all’elezione del nuovo sindaco di Sanremo. Gianni Rolando e Alessandro Mager, i due candidati che fin dall’inizio sembravano i più accreditati per aggiudicarsi la poltrona di primo cittadino, stanno per conoscere i risultati.

Impossibile ovviamente fare pronostici, vista la totale assenza di sondaggi o exit poll che siano, ci si dovrà affidare inizialmente ai risultati che arriveranno dai rappresentanti di lista presenti nelle sezioni dove si voterà fino alle 15 e, quindi, a quelli ufficiali che arriveranno dai Comuni. La domanda più frequente, che ci siamo sentiti porre in queste ultime ore, è stata sempre la stessa: chi vincerà? Tra poco la curiosità sarà finalmente fugata.

Sarà un testa a testa o uno dei due si imporrà nettamente? Anche questo è praticamente impossibile da sapere anche se i ben informati pensano ad uno scarto minimo, chiunque vincerà. Intanto dalle forze dell’ordine ci è stato confermato che, almeno fino ad ora, le operazioni di voto si sono svolte in modo assolutamente regolare e c’è attesa tra i due comitati elettorali, per capire come potrà terminare l’affluenza al voto.

Le previsioni del 45% sembrano adesso addirittura ottimistiche, ma non è escluso che molti sanremesi abbiano preferito trascorrere il weekend tranquilli e, magari, recarsi a votare oggi. Anche in questo caso lo sapremo pochi minuti dopo le 15, quando la percentuale votanti sarà definitiva. Ieri sera alle 23 si è fermata al 34,24% e non sarà facile superare il 45%, dopo che al primo turno si è arrivati di poco oltre al 55.

Nei due precedenti ballottaggi a Sanremo, lo ricordiamo, ci si è fermati al 43,38% nel 2014 (quando Alberto Biancheri venne eletto sindaco dopo aver battuto Gianni Berrino) e ad un più importante 64,95% nel 2004, quando venne eletto Claudio Borea che si impose su Gianni Rolando. In entrambi i casi si votò solo la domenica.

Per seguire minuto per minuto i risultati del ballottaggio, dalle 15 Sanremo News sarà impegnata ai due point elettorali di Gianni Rolando ed Alessandro Mager con notizie, interviste, foto ed immagini per seguire con attenzione la decisione finale dei sanremesi.