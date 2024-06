Bajardo: ieri la tradizione di San Giovanni con l'insediamento del nuovo parroco Zeno Locatelli

Ieri a Bajardo, come da tradizione, la statua di San Giovanni bambino è stata portata a spalla dalla piccola chiesetta di San Giovanni fin dentro la chiesa parrocchiale di San Nicolò accompagnata dalla comunità in preghiera e accolta dal nuovo parroco don Zeno Locatelli che per l'occasione si è insediato nella sua nuova parrocchia, dove risiederà nella canonica.

Il nuovo parroco è stato salutato dal sindaco Remo Moraglia e dalla comunità parrocchiale di Bajardo durante una commovente celebrazione accompagnata dal coro diretto dal maestro Renato Taggiasco alla tastiera e Roger Holtom al violoncello.

Durante la celebrazione la comunità ha voluto salutare anche don Antonio Saccomanno che ha curato per due anni la comunità parrocchiale di Bajardo.