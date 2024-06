Raid vandalico stanotte in alcune vie del centro di Sanremo. Qualche malvivente ha pensato bene di rovesciare fioriere in mezzo alla strada e sradicare le piante ornamentali di via Matteotti.

Sul posto la volante della Polizia Locale che ha proceduto ad avvisare gli uffici competenti per il ripristino dell'arredo urbano. Saranno utili le telecamere della videosorveglianza per individuare i responsabile di questi stupidi gesti.