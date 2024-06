Incidente sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia: furgone contro la parete della galleria, un ferito (Foto)

Intervento dei Vigili del Fuoco di Imperia, nel primo pomeriggio verso le 14, sulla A10 Genova-Ventimiglia tra il casello di San Bartolomeo al Mare e Imperia Est (direzione Ventimiglia) per un incidente stradale che vedeva coinvolti un furgone e un mezzo pesante.

La squadra arrivata sul posto ha provveduto ad estrarre dalle lamiere l'autista del furgone, unico ferito coinvolto nel sinistro, per affidarlo alle cure del personale del 118. Allertato anche l’elicottero Grifo per il trasporto del ferito al Santa Corona, in codice giallo di media gravità. Sul posto Polizia Stradale, Automedica, Croce Oro e personale dell’autostrada.

L'autostrada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi. Per questo si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia, arrivando a oltre 10 km.