Ceriana: successo per la cena di solidarietà organizzata dall'associazione umanitaria Martini e dal Rotary Hanbury

Grande successo, ieri sera nei locali di ‘sotto piazza’ a Ceriana con circa 110 persone, per la serata organizzata dall’associazione Martini Humanitaire e dal Rotary Club Sanremo Hanbury.

La serata, che ha visto la proposta culinaria a base di ravioli, coniglio e spezzatino, è stata organizzata nel quadro di un service promosso dal Rotary che ha come obiettivo la ristrutturazione di parte dell’orfanotrofio ‘Kiridia’ di Matoto Conakry, in Guinea.

In particolare l’associazione intende finanziare la costruzione dei dormitori, delle toilette e di una cucina. Previsto anche il sovvenzionamento della presenza del Dottor Enzo Raimondo che, da anni opera nella struttura dell’orfanotrofio e che quando lui è presente in Guinea diventa un vero e proprio ambulatorio di quartiere.

Il Dott. Raimondo ogni giorno visita dalle 60 alle 80 persone in un locale dell’orfanotrofio, si presta gratuitamente e regala anche i medicinali per le cure. L’obiettivo dell’associazione è anche quello di coinvolgere anche altri medici.

L’incasso della serata di ieri è stato di circa 4.300 euro ed al netto delle spese sarà devoluto per il progetto service del Rotary Club Sanremo Hanbury, per la ristrutturazione dei locali. I soldi raccolti durante i service come quello di ieri entrano nel circuito internazionale promosso, coinvolgendo il governatorato del Rotary Club ed anche la direzione negli Usa dei Rotary che contribuiscono alla causa con propri denari. Il tutto per arrivare ad un progetto di circa 40.000 dollari.