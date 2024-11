Dalla provincia di Imperia alla Guinea: consegnati ieri 5.000 euro dall'associazione umanitaria di Daniele Martini (Foto)

Gli aiuti della provincia di Imperia sono arrivati in Guinea, grazie al lavoro che viene svolto quotidianamente dall’associazione umanitaria guidata da Daniele Martini, cerianasco Doc, che da tanti anni si adopera per aiutare centinaia di bambini di Conacry, città del paese africano.

Nella giornata di ieri, infatti, si è svolto un incontro tra il Rotary Club Conakry, insieme a Marie Dénise Bangoura dell'orfanotrofio ‘Kiridiya’ (nel quartiere Matoto a Conakry), lo stesso Daniele Martini dell’associazione ‘Martini Humanitaire de Guiné’ e con il supporto del Rotary Club Sanremo Hanbury. La riunione è stata organizzata per poter portare avanti un ‘service’ (Global Grant) finalizzato alla ristrutturazione dell'Orfanotrofio.

“Abbiamo consegnato un assegno da 45 milioni di franchi guineani – evidenzia Martini - pari a circa 5.000 euro, che permettono a tutti i 45 bambini di andare a scuola, sia materna che Primaria superiore e professionale. Ci sono anche due ragazzi che vanno all’Università”. Nel corso della giornata di ieri, sono stati anche consegnati medicinali antibiotici che il Dottor Enzo Raimondo, in nome e per conto dell’associazione ponentina di Martini, raccoglie sia dai colleghi medici, dalle farmacie di Sanremo ma soprattutto dal laboratorio farmaceutico CT della città dei fiori..

“Con il Rotary Club Sanremo Hanbury – termina Martini - stiamo cercando di far finanziare il progetto di ‘Global grant’”. La consegna dei fondi nella giornata di ieri è il culmine di un lavoro che dura praticamente tutto l’anno e che vede l’associazione protagonista nell’organizzare eventi e cene, grazie ai quali chiunque vive nella nostra provincia può contribuire a far andare a scuola giovani che, altrimenti, sarebbero costretti a vivere in strada e, in molti casi, anche ‘reclutati’ dalla criminalità locale.

Daniele Martini e tutti i suoi collaboratori dell’associazione, riprenderanno ad operare, non appena rientrati in Italia, per raccogliere ancora fondi da portare direttamente in Guinea a chi si occupa di aiutare i giovani di Conakry.

