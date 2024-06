Sanremo: ad ottobre il Tenco 2024, Graziella Corrent ai candidati a sindaco "Dal Comune serve più aiuto"

Nel corso della presentazione del calendario del Teatro Ariston di Sanremo, si è anche parlato della 47a edizione del Tenco, le cui nomination saranno proposte la prossima settimana.

Graziella Corrent, approfittando della presenza dei due candidati a sindaco di Sanremo, ha chiesto un maggiore aiuto da parte del comune: “Noi ci siamo già mossi – ha detto – e, la prossima settimana avremo appuntamenti con la Rai. I tempi sono stretti e ricordiamo l’importanza di una manifestazione che, per il 2024 ha già venduto 150 abbonamenti ad appassionati di fuori Sanremo”. L’appuntamento con il Tenco è fissato per il 17, 18 e 19 ottobre.

“Esiste un’altra manifestazione musicale in Italia – termina la Corrent - che vende i biglietti in anticipo, senza nemmeno sapere chi salirà sul palco? Io penso proprio di no. Questo a dimostrazione dell’importanza dell’appuntamento”.