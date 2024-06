Elezioni Sanremo: Rosso (FdI) “Mager ha perso la vocazione civica, Rolando scelta naturale per i sanremesi"

"Ho appreso con sconcerto ma non con sorpresa - afferma l'On. Matteo Rosso, Coordinatore regionale ligure di Fratelli d'Italia - dell’alleanza elettorale conclusa a Sanremo tra il movimento civico del candidato sindaco Mager e il PD del candidato sindaco Fellegara, relegato al terzo posto dagli elettori di Sanremo. Sconcerto, dato dal fatto che durante tutta la campagna elettorale il centrosinistra ha attaccato pesantemente il candidato Mager ritenendolo lontano nei programmi ed ancor più politicamente".

"Comprendo - prosegue Rosso - che il PD, come già successo molte volte, non disdegni l'arte del voler governare a tutti i costi ignorando la volontà popolare. Ma quando si arriva terzi in una competizione, sarebbe opportuno prenderne atto anziché tradire il proprio elettorato e cercare una convergenza con la stessa persona (Mager, ndr) che fino a ieri è stato un avversario elettorale".

"Con l'endorsement pubblico di Fellegara - conclude il Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia - che lascia presagire un vero e proprio apparentamento post elettorale, Mager perde la vocazione civica di cui si è sempre vantato e diventa, di fatto, il candidato della sinistra. A questo punto è ovvio che votare il candidato del centrodestra Gianni Rolando sia la scelta naturale per chi si riconosce nel centrodestra e nei suoi valori".