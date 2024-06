Elezioni Sanremo: Rolando chiude la campagna elettorale, la scheda "Bisogna prenderla con ironia"

Chiusura di campagna elettorale per Gianni Rolando con l’ultima conferenza stampa che è anche l’unica insieme ai partiti e alle liste che lo sostengono al ballottaggio: “Io ho sempre parlato con i giornalisti come candidato a sindaco – ha commentato Rolando – ed ora ho voluto farlo insieme a chi mi ha sostenuto”.

Uno dei temi sul tavolo è quello dell’avvicinamento tra il candidato Alessandro Mager con Generazione Sanremo e Partito Democratico: “Abbiamo già espresso la nostra posizione e la ribadiamo. Personalmente sono deluso da Fellegara perché credevo molto nel ritorno tra i due poli di centrodestra e centrosinistra. Questo perché non ho mai creduto nel civico ‘puro’, visto che deve sempre esistere un avvicinamento alla parte politica. Noi siamo rimasti coerenti mentre, le altre due coalizioni hanno deluso il loro elettorale, di fatto ricostituendo il gruppo Biancheri. Ribadisco che l’unica discontinuità con questa amministrazione siamo noi”.

Su Mager: “Si è sempre dichiarato un purista del civismo ma, alla fine per raccattare voti, si è alleato con il PD, tradendo anche il suo elettorale. Che poi questa alleanza sia nata a Genova e battezzata ad Imperia sono problemi loro. Ma è importante capire che gli elettori di Mager e Fellegara sono stati traditi, mentre noi siamo rimasti coerenti. Anche noi potevamo andare da Fellegara a fare delle offerte (non al PD) ma non ci abbiamo pensato minimamente. L’ho sempre rispettato come avversario ma ora, forse un po’ meno”.

Sul voto: “Noi siamo pronti al voto e siamo molto soddisfatti e sentiamo la città che ha voglia di cambiamento. Siamo pronti a governare palazzo Bellevue da martedì prossimo”.

Avete avuto contatti con gli altri candidati? “Beh, Erica Martini ha fatto un banchetto con Mager mentre Danieli e Rizzo li ho visti ma senza nessun discorso elettorale”.

Rolando è stato tirato in ballo sull’esposto presentato dall’avversario sulla scheda pubblicata sui social: “Non ne sapevo nulla – ha detto – e, tra l’altro, ho visto girare anche volantini su di me che sarebbero ancora più da denuncia. Credo che ci sia un limite dell’ironia in chiave elettorale. Credo che, con 400 candidati, si è visto davvero di tutto in questa campagna. Io avrei comunque potuto presentare denunce per le falsità dette su di me in questi giorni”.

Il Senatore Gianni Berrino (Fratelli d’Italia) ha così commentato: “L’ironia, in una campagna elettorale come questa, sia l’unico modo per smorzare i toni. Non c’è scritto fac-simile e, quindi, io potrei presentare denunce per quanto detto su di me. Penso che, ogni tanto, possa ‘scappare la lingua’ ma anche quanto detto su di me, come il fatto che io abbia campato di politica o di essere telecomandato da Roma, potrebbe essere passibile di denuncia. Se mi fanno una denuncia così mi cerco un avvocato e poi presento querele anche io”.

Rolando ha chiuso con l’appello al voto: “Dai fatti avvenuti nei giorni scorsi è emerso che l’unica discontinuità siamo noi e, quindi, chiedo a tutti i sanremesi scontenti della situazione attuale di votarmi domenica e lunedì. Finalmente si è chiarito che il centrodestra è uno solo con il candidato civico è chiaramente del centrosinistra”.