Elezioni Amministrative: sette comuni della provincia non hanno rispettato la norma sulla parità di genere

Sono sette in comuni della provincia di Imperia che rischiano eventuali ricorsi per non aver rispettato la norma che prevede all’interno delle Amministrazioni la parità di genere.

Si tratta di Airole, Castellaro, Diano San Pietro, Dolceacqua, Isolabona, San Lorenzo al Mare e Mendatica. Anche nei piccoli comuni, sotto i 3.000 abitanti, che possono avere oltre al sindaco due assessori, deve essere presente una donna (l'anticipazione QUI). La Legge parla chiaro: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".

Senza un candidato donna eletto, il Comune dovrebbe fare richiesta per assessore esterno, con maggiori costi per l’ente. Il rischio per il Comune che non ottempera alla normativa è che, una qualsiasi associazione per i pari diritti si possa opporre alla assegnazione delle deleghe di un sindaco perché ha nominato solo uomini, invalidando tutti gli atti eventualmente firmati fino a quel momento.

Anche gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

Come detto, secondo l'articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, non hanno un mero valore programmatico, ma assumono carattere precettivo, finalizzato a rendere effettiva la partecipazione di entrambi i sessi, in condizioni di pari opportunità, alla vita istituzionale degli enti territoriali.

Rimane solo da capire se ci sarà in merito un intervento della Prefettura oppure se si attenderanno eventuali ricorsi.