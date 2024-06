Tennis: da domani a Sanremo e Ospedaletti il torneo ITF Masters MT700 2024

Tutto pronto al Tennis Sanremo di corso Matuzia e al circolo tennis Ospedaletti per il torneo “ITF Masters MT700 2024”. Uno dei più importanti tornei internazionali di tennis per tutte le categorie di età, dagli over 30 agli over 85, che inizierà sabato 22 giugno e terminerà domenica 30 giugno.

Straordinaria la partecipazione da tutti i continenti, sono 318 quest’anno le presenze nei diversi tabelloni con ben 29 nazionalità rappresentate: Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera, Olanda, Austria, Slovenia, Norvegia, Svezia, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Cipro, Lettonia, Ucraina, Romania, Turchia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Tunisia, Marocco, Australia, Usa, Canada, Brasile, Sudafrica.

Al via alcuni tra i migliori giocatori al mondo del circuito ITF International Masters Tour, tra cui citiamo: Mattia Mannocci, n°4 over 30, Mauro Colangelo, n°11 over 55, Anton Stepanko, n° 6 over 35, Henrik Mueller Frerich, n°13 over 50, Roberto Mussi, n°18 over 65, Giancarlo Nucci, n°10 over 70, Zdenek Suchomel, n° 5 over 75 e Bernd Ganther, n°7 over 75, Antonio Ramacciotti, n°8 over 75, Roberto Franco Fumagalli, n°8 over 80, Riccardo Bussolati, n°10 over 85, Giovanni Argentini, n°11 over 85; tra le signore avremo Pinuccia Sacchi, n°5 over 75, Reinhilde Adams, n°3 over 70, Rosemary Everett, n°3 over 65, Michelina Valente, n°5 over 65, Laura De Vittori, n°11 over 60, Magda Gual Leo, n°11 over 60, Elena Scola, n°16 over 55, Rita Zenunaj, n°8 over 45.

Anche i due circoli ospitanti, quello di Sanremo e quello di Ospedaletti hanno assicurato la loro presenza con un agguerrito numero di partecipanti. Su tutti svetta Renzo Cimiotti, il decano dei tennisti del ponente ligure, fondatore del circolo tennis di Ospedaletti, che gareggerà nella categoria over 85.

Altri rappresentanti dei due circoli saranno: Caterina Trevi, Daniela Soma, Paola Granero, Virginia Chiesa, Fabrizio Michelis, Cristiano Cozza, Manuel Alovisi, Marco Paffetti, Sergio Riccetti, Vincenzo Bongiovanni, Francesco Loconte, Gianpiero Balbo.

Altri giocatori della provincia di Imperia saranno: Patrizia D’Orsi di Ventimiglia, Sandro Terzi di Bordighera, Adriano Basso di Imperia, Renzo Barla di Imperia.

Il primo appuntamento vedrà in campo proprio il portabandiera Renzo Cimiotti opposto a Giovanni Argentini sul campo n. 1 del circolo tennis di Ospedaletti alle ore 12:00 di sabato 22 giugno.

L’ingresso nei due circoli è sempre libero.