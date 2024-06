Sanremo: pavimentazione di piazza colombo sconnessa e pericolosa, la segnalazione con foto di un lettore

"Buongiorno,



vorrei segnalare lo stato di degrado nella quale versa piazza Colombo. Oltre che un pessimo biglietto da visita per la città, risulta anche molto pericoloso in quanto numerosi gradini risultano rotti, così come la pavimentazione sconnessa in più punti. Trovo che a questa situazione si deva risolvere nel più breve tempo possibile, in attesa di un profondo restyling della zona, in quanto spesso la piazza è usata dai nostri bambini per giocare.



Stefano B.".