Sanremo, Mager ringrazia Fellegara e accusa Rolando: "Quando la volpe non arriva all'uva..."

“Come nella favola di Fedro "La volpe e l'uva", Rolando, dopo aver a lungo corteggiato Fellegara, promettendo una condivisione programmatica e persino posti nelle società partecipate, oggi attacca ferocemente Fulvio Fellegara, "colpevole" di aver ritenuto più credibile il nostro appello alla responsabilità e alla convergenza programmatica", sono le parole di Alessandro Mager, dopo l'ufficialità dell'accordo con l'esponente di centrosinistra.



"Lo ha fatto con toni di spropositata veemenza, andando anche sul piano personale, il che rivela una grande paura", prosegue. "Fin dall'inizio di questi tempi supplementari, ho avvertito la profonda responsabilità di fare tutto il possibile per evitare di lasciare la città in mano a partiti e persone che, quando in passato sono state chiamate ad amministrare la città, si sono dimostrati inconcludenti e senza visione, lasciando in eredità alle amministrazioni successive pesanti buchi di bilancio".



Il candidato sindaco continua il suo discorso: "Avevo lanciato un richiamo alla convergenza programmatica su temi strategici, ad una visione di sviluppo comune e ad un senso di responsabilità condiviso. Ringrazio sentitamente Fulvio Fellegara e tutta la sua comunità per aver risposto al mio appello".



Poi l'appello finale: "La mia coalizione civica e la comunità di Fulvio Fellegara, unitamente, rappresentano la maggioranza di Sanremo. Una maggioranza che al ballottaggio potrà esprimersi per costruire insieme una Sanremo migliore ma anche per arginare quei partiti e quelle persone che oggi si vogliono proporre come quel cambiamento che non sono, a partire dal candidato Rolando, che da trent'anni riveste ruoli, politici e amministrativi, e che non ha saputo proporre un rinnovamento neanche nel suo schieramento, basti guardare chi c'è dietro e attorno al candidato sindaco. Chiedo a tutti un ultimo grande sforzo. Il traguardo è vicino. Crediamoci!".