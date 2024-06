Sanremo: la campagna elettorale si infiamma, Rolando “Inciucio con Mager: il compagno Fellegara si vende per le poltrone”

“Apprendiamo, questa volta senza troppo stupore, che l’incorruttibile Fellegara ha ceduto alla proposta, fattagli sottobanco dall’ormai ex civico Mager, di una manciata di incarichi”.

Sono le parole del comitato elettorale di Gianni Rolando, candidato a sindaco del centrodestra a poche ore dalla ufficialità dell’appoggio di Fulvio Fellegara ad Alessandro Mager. “Un ignobile ‘mercato delle vacche’ durato giorni – prosegue - con proposte, contro offerte di poltrone e posti di sottogoverno. La sua esperienza di sindacalista lo ha evidentemente agevolato nell’arte della trattativa. Ebbene sì, dopo lunghe riunioni porta a casa, dicono i ben informati, posti per lui e per i suoi accoliti. D’altra parte i ‘mageriani’ sicuramente sarebbero stati disponibili anche ad offrire un set di pentole e ricchi premi e cotillon”.

Rolando si rivolge direttamente a Fellegara: “Caro Fulvio, dopo una campagna elettorale all’insegna della massima intransigenza ideologica, nella quale hai dato lezioni di morale a tutti… veramente hai deciso di svendere il tuo progetto politico ad Imperia? Le ideologie ed i valori valgono meno degli incarichi? E quando dichiaravi che Mager e Rolando erano due facce della stessa medaglia, e invece ora ti sei alleato con la faccia che più rappresenta la vecchia politica degli inciuci? Sei riuscito in pochi giorni a distruggere il progetto unitario del centrosinistra da te tanto enfatizzato vista la presa di posizione seria e responsabile di una delle tue tre liste, Progetto Comune e Sanremo Insieme che giustamente ‘ritengono inspiegabile ed inaccettabile qualsiasi accordo elettorale con chicchessia, tanto più se questo prevede spartizioni di potere’. E non ti nascondere dietro all’antifascismo, perché, come l’Avvocato ti avrà detto, il fascismo in Italia è proibito, essere di destra, anche estrema, come la tua nuova alleata Erica Martini di Indipendenza, No”.

“Oggi attacchi con forza le politiche sanitarie e relative alle infrastrutture regionali – va avanti il comitato di Rolando - forse sei troppo stanco dopo giorni di contrattazioni, che in realtà ha portato avanti Claudio Scajola in nome e per conto tuo, per non renderti conto che sono deleghe che fanno capo da anni al movimento politico ‘Cambiamo’ di Giovanni Toti, la cui espressione è la lista Forum a sostegno del candidato Mager. Durante la campagna elettorale non hai risparmiato critiche a Biancheri, con cui il tuo partito, il Pd, ha governato ben nove anni e ora per puro opportunismo appoggi la sua continuazione? Non parliamo di Scajola, al quale tu ed il tuo segretario provinciale Christian Quesada non avete risparmiato attacchi pungenti! Improvvisamente è un valido alleato a Sanremo, in Provincia e forse per le prossime regionali!?! Anche se distante dalle nostre ideologie, ma non nei punti principali del programma, come l’acqua pubblica, il tuo progetto era ‘puro’, costruito bene, autorevole, ma purtroppo si è infranto per becere trattative commerciali”.

“Un’ultima domanda – termina il comitato di Rolando - ma sei veramente convinto che il tuo elettorato comprenderà questo cambio improvviso di rotta? I sanremesi non sono stupidi, capiscono tutto e siano sicure che nelle urne puniranno il vostro vergognoso inciucio!”.