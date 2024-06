Fulvio Fellegara ufficializza (insieme al PD) il sostegno a Mager: "Voterò per lui al ballottaggio"

"Circa 5.000 persone hanno scelto il nostro progetto e individuato i temi del nostro programma come prioritari: sanità pubblica, pubblico interesse in ogni grande progetto che riguarda la città, attenzione al sociale, alla povertà culturale, economica e sociale, attenzione agli anziani, ai giovani alle persone fragili, ai quartieri e alla ricucitura urbana. Alla difesa dell'ambiente e del verde pubblico. Rilancio della cultura come volano turistico e università per attirare i giovani del mondo a Sanremo, sono state le nostre stelle polari".

Interviene in questo modo, a pochi giorni dal voto per il ballottaggio, Fulvio Fellegara, candidato a sindaco al primo turno che, quindi, conferma il sostegno ad Alessandro Mager per l'atto finale delle elezioni Amministrative di Sanremo. La notizia era nell'aria da giorni e, al termine di un lunghissimo 'tira e molla', con riunioni al vertice e lo scollamento di Progetto Comune, ora viene confermata ufficialmente.

"Siamo di fronte ad un momento importante - prosegue Fellegara - ed apprezzo che il candidato civico Alessandro Mager abbia capito che le nostre proposte erano precise e corrette, dichiarando di volersi far carico delle istanze contenute nel nostro programma. Significa che avevamo ragione e che la nostra proposta era necessaria. Un primo grande obiettivo che ci eravamo posti lo abbiamo ottenuto: siamo una forza con cui fare i conti a che merita di essere ascoltata e di partecipare attivamente alla realizzazione di punti programmatici condivisi. Ne abbiamo le capacità e le competenze: vorrà dire che la costruzione di una Sanremo migliore è possibile e tutti noi possiamo giocare un ruolo fondamentale, soprattutto nell’ascolto della popolazione, nella condivisione delle scelte, nell’attenzione alle famiglie in difficoltà, agli anziani, ai ragazzi e alle giovani coppie. Di pari passo alla condivisione di un programma chiaro, non possiamo rimanere inermi di fronte a una destra estrema che va arginata e confinata, per scongiurare che gli stessi partiti e le stesse persone che hanno male amministrato quando gli è stata data l’opportunità, tornino a fare danni. Quei partiti della coalizione Rolando che hanno messo in campo a livello nazionale e regionale le peggiori politiche su sanità locale, sociale, infrastrutture e trasporti e che sono portatori di ideologie lontane da noi e pericolose". Al momento da Generazione Sanremo e PD, che sosterranno Mager al ballottaggio non viene evidenziata una trattativa sulle poltrone, anche se le classiche voci di corridoio confermano le richieste di un posto da vice Sindaco, un assessorato, la presidenza del Consiglio e alcune poltrone nelle partecipate. Lo stesso Mager ha confermato ieri che, discorsi di questo genere si potranno fare solo a scrutinio del ballottaggio terminato.