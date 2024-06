Comitato Rolando Sindaco: “Vi state parlando tra voi basta con il teatrino, i sanremesi non sono stupidi

Il Comitato elettorale di Gianni Rolando stigmatizza il botta e risposta tra Mager e Fellegara come fossero amici di vecchia data.



“I sanremesi non sono stupidi e non si faranno incantare da inciuci dell’ultima ora - dicono dal Comitato di Rolando - al ballottaggio di domenica e lunedì sceglieranno loro tra la continuità di Biancheri-Mager-Pd-Scajola e il cambiamento con Rolando Sindaco, persona seria, capace, coerente e in grado di rilanciare Sanremo”.