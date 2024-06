Comitato Rolando Sindaco: “Coerenza, ideali e civismo svenduti per le poltrone: ecco foto e video verità!”

“Assistiamo ad un inciucio vergognoso che getta nel cestino identità e coerenza soltanto per le poltrone. E un video vi dice tutto dell’accoppiata Tommasini-Mager: eccolo”.

Nuovo duro attacco, con foto e video della campagna elettorale 2019, da parte del Comitato elettorale di Gianni Rolando che, dopo l’accordo tra Fulvio Fellegara ed Alessandro Mager ufficializzato oggi, interviene a gamba tesa. In un video che ci ha inviato il comitato mostra Sergio Tommasini, allora candidato per il centrodestra che sostiene “Noi non vogliamo il centrosinistra e i voltagabbana ma un centrodestra unito e rinnovato”.

“Questo video - prosegue il comitato di Rolando - mostra in maniera inequivocabile cosa dicevano e pensavano Tommasini e Mager della sinistra e del centrodestra. Per arrivare ad oggi e cambiare radicalmente idea di fronte alla brama di potere e alla spartizione delle poltrone. Il tutto alla faccia dei sanremesi e della città lasciata nelle condizioni penose che tutti vedono dall’amministrazione uscente di cui Mager e Fellegara sono la continuazione”.

“Ora è chiaro – termina il comitato di centrodestra – che l’unico vero cambiamento per rilanciare Sanremo è rappresentato da Gianni Rolando e dalla sua coalizione unita. Noi amiamo Sanremo e la difenderemo sempre da ingerenze esterne e giochi di potere”.