Incidente stradale, questa mattina allo svincolo di Sanremo dell’autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Due i mezzi coinvolti con un ferito, per fortuna non in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza di Matuzia Emergenza.

Con loro anche la Polizia Stradale e il personale della A10. Per consentire i soccorsi lo svincolo è rimasto bloccato per alcuni minuti.