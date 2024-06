Ventimiglia: domani incontro dei vertici del SIAP con i colleghi e con il nuovo dirigente del Commissariato

Domani mattina, giovedì 20 giugno, il Segretario Nazionale Roberto Traverso unitamente al Segretario Regionale Alessandro Dondero del SIAP, Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, si recheranno a Ventimiglia per incontrare i colleghi e cogliere l'occasione per dare il benvenuto al nuovo Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza dott. Andrea Migliasso, giunto al vertice dell'Ufficio di confine il 3 giugno scorso. Presenzieranno all'incontro anche il Segretario Generale Provinciale Bruno Grosso e altri componenti della Segreteria Provinciale.



“In questa sede – spiegano dal SIAP - non mancherà la volontà di creare una costruttiva ed efficace comunicazione con il nuovo Dirigente per cercare di 'oliare' alcuni meccanismi ormai arrugginiti, al fine di rimettere in piedi uno strategico ufficio di Polizia da ormai diverso tempo vittima del fenomeno dell'immigrazione clandestina e del ricambio generazionale che ha visto un esodo incontrollato di colleghi anziani negli ultimi due anni.

Nel pomeriggio della medesima giornata seguirà l'incontro con il nuovo Questore Lo Iacono al fine, anche in questa sede, di dare il benvenuto oltre all'augurare buon lavoro al nuovo Capo della Polizia della Provincia di Imperia, cogliendo l'occasione di creare una costruttiva connessione con lo stesso per la tutela dei colleghi impiegati in una provincia colpita dal grave fenomeno delle infiltrazioni di stampo mafioso.

I colleghi tutti sono invitati a partecipare per una fattiva comunicazione con gli intervenuti prima o dopo gli incontri istituzionali programmati al fine di fare emergere criticità legate ai vari uffici del territorio o di carattere personale”.